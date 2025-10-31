Wind Breaker Tome 4

LE MANHWA DE SPORT/FURYO NUMERO 1 Submergé par la rage, Yoo Bin provoque un incident sur le lieu de travail de sa mère, qui finit à l'hôpital. Là, il apprend qu'elle est atteinte d'une maladie grave nécessitant des soins coûteux. Déterminé à réunir la somme nécessaire, Yoo Bin voit dans le prix de la League of Street une opportunité inespérée. Mais un obstacle de taille se dresse : pour participer, il doit impérativement faire partie d'un crew. Alors que les fragments de son passé refont surface, une vieille connaissance réapparaît, ravivant blessures et souvenirs enfouis. Yoo Bin saura-t-il surmonter sa colère et trouver un crew qui saura l'accepter ?