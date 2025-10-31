Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Wind Breaker Tome 4

Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LE MANHWA DE SPORT/FURYO NUMERO 1 Submergé par la rage, Yoo Bin provoque un incident sur le lieu de travail de sa mère, qui finit à l'hôpital. Là, il apprend qu'elle est atteinte d'une maladie grave nécessitant des soins coûteux. Déterminé à réunir la somme nécessaire, Yoo Bin voit dans le prix de la League of Street une opportunité inespérée. Mais un obstacle de taille se dresse : pour participer, il doit impérativement faire partie d'un crew. Alors que les fragments de son passé refont surface, une vieille connaissance réapparaît, ravivant blessures et souvenirs enfouis. Yoo Bin saura-t-il surmonter sa colère et trouver un crew qui saura l'accepter ?

Par Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo
Chez Komogi

| 1 Partages

Auteur

Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo

Editeur

Komogi

Genre

Sonyun (shonen)

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Wind Breaker Tome 4 par Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo

Commenter ce livre

 

Wind Breaker Tome 4

Jo Yongseok, Yongseok Jo trad. Juliette Lebrou

Paru le 31/10/2025

288 pages

Komogi

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494300095
9782494300095
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.