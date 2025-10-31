Inscription
#Manga

Le Poème du Vent et des Arbres Tome 3

Keiko Takemiya

Arles, sud de la France, fin du XIXe siècle. Serge Battour est le fils d'un riche vicomte et d'une belle Tzigane. Malgré ses talents académiques ainsi que son caractère doux et aimable, il est méprisé par ses camarades en raison de sa couleur de peau. Alors qu'il étudie au prestigieux Institut Lacombrade, il est fasciné et attiré par son camarade, Gilbert Cocteau, un garçon d'une grande beauté, qui entretient des relations avec les autres élèves et n'est autre que le jouet de son oncle manipulateur, Auguste. Le destin de deux adolescents dont le quotidien sera jonché des vices et des péchés de la société classiste, raciste et homophobe dans laquelle ils vivent.

Par Keiko Takemiya
Chez Naban Editions

|

Auteur

Keiko Takemiya

Editeur

Naban Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Le Poème du Vent et des Arbres Tome 3

Keiko Takemiya

Paru le 12/12/2025

348 pages

Naban Editions

13,00 €

9782380601657
