#Beaux livres

L'histoire de Marvel Studios

Tara Bennett, Paul Terry

AVANT LES MILLIARDS AU BOX-OFFICE, AVANT LA NAISSANCE du multivers, avant même que le monde entier n'apprenne à prononcer "Wakanda" , il y avait une idée. Une idée un peu folle : celle de créer un univers partagé, film après film, héros après héros. L'Histoire de Marvel Studios est le récit officiel et inédit de la naissance d'un phénomène culturel. Ce livre monumental vous emmène au coeur des quatre premières phases de l'univers cinématographique Marvel, celles qui ont posé les fondations d'une des plus grandes épopées du XXIe siècle. Des débuts hésitants d'Iron Man en 2008 à la consécration d'Avengers en 2012 jusqu'au triomphe de Spider-Man : Far from Home en 2019, revivez l'histoire vraie d'un pari devenu légende. Conçu comme un voyage dans les coulisses, cet ouvrage dévoile les décisions stratégiques, les accidents heureux, les nuits blanches, les doutes et les fulgurances qui ont donné naissance à un monde de fiction plus cohérent et ambitieux que jamais. Il rassemble plus de 200 témoignages exclusifs - producteurs, réalisateurs, acteurs, artistes, techniciens - et plus de 500 images rares ou inédites, pour raconter non pas une histoire de super-héros, mais celle des femmes et des hommes qui les ont fait naître à l'écran. Ce livre n'est pas une simple rétrospective : c'est un accès privilégié à l'intérieur de la machine Marvel, à l'instant précis où tout a commencé. Un document essentiel pour comprendre comment un studio a changé le visage du cinéma mondial. Et comment, avant même les grandes batailles, les morts et les résurrections, tout reposait sur une seule chose : croire que c'était possible.

Tara Bennett, Paul Terry
Chez Huginn & Muninn

|

Auteur

Tara Bennett, Paul Terry

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Histoire du cinéma

L'histoire de Marvel Studios

Tara Bennett, Paul Terry

Paru le 31/10/2025

512 pages

Huginn & Muninn

100,00 €

9782364808256
