Dictionnaire impertinent de la guerre

Philippe Capron

On refuse aujourd'hui que l'histoire se réduise à une série de batailles. Et pourtant, la guerre fascine toujours. Elle séduit autant qu'elle révulse. Elle est véritablement le propre de l'homme. On lui a consacré des bibliothèques entières. On la glorifie, on la commémore, on la condamne, on l'abomine. Elle est le creuset des nations, la fabrique des héros, l'ordalie suprême des individus et des peuples. Ce dictionnaire regroupe plus de deux cents entrées qui couvrent à la fois des conflits essentiels, mais aussi des guerres méconnues, le destin de grands capitaines et les différentes dimensions de la guerre : stratégie et tactique, histoire et diplomatie, droit, économie, sociologie, technologie des armements, culture... Leur choix est naturellement subjectif, mais il vise à donner une image composite et globale du phénomène guerrier. Le ton est original, parfois décalé ou impertinent, car même la guerre peut prêter à sourire autant qu'à réfléchir.

Chez Pierre de Taillac

Paru le 05/12/2025

400 pages

24,90 €

9782364453166
