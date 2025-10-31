Torchfire, le deuxième tome explosif de la Trilogie des Torches, en format relié... Nous sommes les Torches. Traquées ou célébrées, nous ne resterons plus cachées. Pour survivre, notre Chant devra être plus puissant que jamais. Quitte à tout embraser. Depuis la révolte de Northaven, la colère gronde au Brightland. Elsa, Kaira, Piper et Rye ont tous un même but : lutter pour leur survie, leurs idéaux, leur liberté. Mais surtout pour la paix, plus compromise que jamais entre Ayland et Brightland. Chacun d'entre eux pourrait changer l'Histoire. Entre complots politiques et représailles sanglantes, seul le Chant pourra les sauver. Car l'avenir de la civilisation est suspendu à un fil, et les braises de la rébellion pourraient bien attiser les flammes de la révolution...