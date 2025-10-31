Couvrant huit albums solo de Beyonce, ainsi que son travail avec les Destiny's Child et Jay-Z, cet ouvrage décrypte des centaines de chansons, bandes sonores et reprises, célébrant l'un des talents les plus importants et les plus polyvalents de la musique actuelle. Annie Zaleski, incontournable rédactrice musicale, plonge dans tous les albums pour raconter l'histoire de la carrière de cette star aux 200 millions d'exemplaires vendus. Elle explore et explique ses chansons, racontant les histoires qui s'y cachent : du premier succès du groupe "Say My Name" et du classique "Crazy In Love" , au célèbre album "Lemonade" et à la nouvelle direction du dernier album "Cowboy Carter" . Un voyage à travers la pop, le hip-hop, le R&B et même la country, illustrant le génie créatif de cette chanteuse d'exception.