#Essais

Beyoncé

Annie Zaleski

ActuaLitté
Couvrant huit albums solo de Beyonce, ainsi que son travail avec les Destiny's Child et Jay-Z, cet ouvrage décrypte des centaines de chansons, bandes sonores et reprises, célébrant l'un des talents les plus importants et les plus polyvalents de la musique actuelle. Annie Zaleski, incontournable rédactrice musicale, plonge dans tous les albums pour raconter l'histoire de la carrière de cette star aux 200 millions d'exemplaires vendus. Elle explore et explique ses chansons, racontant les histoires qui s'y cachent : du premier succès du groupe "Say My Name" et du classique "Crazy In Love" , au célèbre album "Lemonade" et à la nouvelle direction du dernier album "Cowboy Carter" . Un voyage à travers la pop, le hip-hop, le R&B et même la country, illustrant le génie créatif de cette chanteuse d'exception.

Par Annie Zaleski
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Annie Zaleski

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Variété internationale

Beyoncé

Annie Zaleski

Paru le 31/10/2025

240 pages

Editions de l'Imprévu

29,95 €

ActuaLitté
9791029511158
