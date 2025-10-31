Inscription
#Comics

pour une poignée d'âmes

Geoff Johns, Ivan Reis

A sa mort, l'ancien escroc des années 1960, Mr. X-Ray, se retrouve sur Hyde Street, un lieu étrange où les âmes tourmentées sont confrontées à leurs crimes et malhonnêtetés passés. Il y croise Pranky, un jeune scout maléfique, le Dr Ego ou encore Miss Goodbody, tous oeuvrant pour le compte d'une entité mystérieuse appelée "le Comptable des péchés" . Pour quitter Hyde Street ils n'ont qu'une solution : collecter 10 000 âmes errantes. La fin justifie-t-elle les moyens ?

Comics divers

pour une poignée d'âmes

Geoff Johns, Ivan Reis

Paru le 31/10/2025

272 pages

Urban Comics Editions

25,00 €

9791026824510
