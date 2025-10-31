Inscription
#Polar

L'âge d'or Intégrale

Pedrosa, Roxanne Moreil, Cyril Pedrosa

La légende parle d'un " âge d'or " où l'humanité vivait libre, sans entraves ni murailles. Aujourd'hui, à l'heure où se meurt le vieux roi, sa fille Tilda, qui s'apprête à lui succéder, doit régner sur un royaume accablé de disette et de corruption... Brutalement écartée du pouvoir par son frère, Tilda décide de reconquérir le trône. Et de totalement rebâtir et réenchanter la société, peut-être pour un nouvel âge d'or, moins inégalitaire ! Retrouvez dans une somptueuse intégrale L'âge d'or, épopée flamboyante et politique orchestrée par Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa, dont le graphisme exceptionnel s'inspire des tapisseries et enluminures médiévales. Un pur plaisir de BD doublé d'un pur plaisir de pensée, pour réfléchir aux nécessaires utopies et révolutions à travers un conte médiéval explorant aussi la situation de nos sociétés contemporaines.

Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Historique

L'âge d'or Intégrale

Paru le 31/10/2025

424 pages

Editions Dupuis

59,00 €

9782808513760
