#Imaginaire

Son odeur après la pluie

José Luis Munuera, Cédric Sapin-Defour, Sedyas

ActuaLitté
C'est une histoire d'amour, de vie et de mort, entre un homme, Cédric, et son chien, Ubac, un bouvier bernois dont la présence devient vite essentielle. Mais le vrai héros, c'est leur lien : unique, universel, dépassant bien des relations humaines. Pendant treize ans, ils partagent rires, inquiétudes et moments fugaces d'intensité, jusqu'à ce que la mort impose son absence. Véritable ode à la vie, ce récit explore l'amour inconditionnel, la vie qui file trop vite, et ces souvenirs persistants, comme une odeur aimée qui reste gravée, même après la pluie.

José Luis Munuera, Cédric Sapin-Defour, Sedyas
Le Lombard

Auteur

José Luis Munuera, Cédric Sapin-Defour, Sedyas

Editeur

Le Lombard

Genre

Divers

Son odeur après la pluie

José Luis Munuera, Cédric Sapin-Defour, Sedyas

Paru le 31/10/2025

152 pages

Le Lombard

29,90 €

ActuaLitté
9782808217934
