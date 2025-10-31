Inscription
#Imaginaire

Chasseuse de dragons

Yuiko Agarizaki, Ao Aso

ActuaLitté
Un siècle s'est écoulé depuis que le royaume a été libéré de l'emprise maléfique du dieu-dragon. La prêtresse Brunhild, devenue reine, a rendu le pays prospère et a fondé la lignée de Siegfried. Brunhild et Kriemhild sont ses descendantes. Déterminée à protéger son pays et préserver sa cadette du poids de la couronne, Brunhild se dévoue pour hériter du titre de reine. Mais un jour, elle contracte l'Acide, un mal terrible engendré par le pouvoir de Dieu. Malgré ses efforts pour trouver un antidote, rien ne la soulage, et c'est la jeune Kriemhild qui est désignée pour monter sur le trône. C'est alors que lui sont révélés les terribles secrets qui entourent la famille royale Brunhild et Kriemhild, princesse et reine, accompliront-elles leur destin ?

Par Yuiko Agarizaki, Ao Aso
Chez Mahô éditions

|

Auteur

Yuiko Agarizaki, Ao Aso

Editeur

Mahô éditions

Genre

Light novel

Chasseuse de dragons

Yuiko Agarizaki, Ao Aso

Paru le 31/10/2025

320 pages

Mahô éditions

15,50 €

9782487369535
