#Manga

Courting étranger

Homunculus

Courting étranger est le nouveau recueil d'histoires du maître du hentaï Vanille : Homunculus. Le talent de cet auteur repose sur un équilibre parfait : des graphismes léchés aux créatures de rêve agréablement proportionnées, un soupçon d'humour et... une poignée de filles irrésistibles ! Homunculus est célèbre pour la finesse de ses dessins et pour ses scénarios qui font la part belle aux préliminaires et aux jeunes filles décidées. - Un auteur star du plus important magazine de hentai japonais ! - Un recueil doux et irresistible !

Par Homunculus
Chez NihoNiba

|

Auteur

Homunculus

Editeur

NihoNiba

Genre

Ecchi/érotique

Courting étranger

Homunculus

Paru le 07/11/2025

200 pages

NihoNiba

13,99 €

Scannez le code barre 9782381890470
9782381890470
© Notice établie par ORB
