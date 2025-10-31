Courting étranger est le nouveau recueil d'histoires du maître du hentaï Vanille : Homunculus. Le talent de cet auteur repose sur un équilibre parfait : des graphismes léchés aux créatures de rêve agréablement proportionnées, un soupçon d'humour et... une poignée de filles irrésistibles ! Homunculus est célèbre pour la finesse de ses dessins et pour ses scénarios qui font la part belle aux préliminaires et aux jeunes filles décidées. - Un auteur star du plus important magazine de hentai japonais ! - Un recueil doux et irresistible !