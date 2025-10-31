Le Mémo FLE (A2 à C1) est destiné à un public allophone apprenant le français et maîtrisant les bases principales de la construction langagière française (niveau A2 minimum). Il propose des contenus adaptés aux besoins, apportant ainsi une réponse aux erreurs et difficultés les plus courantes. Les règles sont organisées par thème (noms, verbes, orthographe, etc.) et sont proposées avec une logique de progression, en français et en anglais. Une application mobile complémentaire gratuite (plus de 1000 exercices) permet de mettre en pratique les règles du livret, de suivre sa progression et de s'entrainer sur des points précis, selon les besoins.