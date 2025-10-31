Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Mémo FLE (A2 à C1)

Elise Peizerat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Mémo FLE (A2 à C1) est destiné à un public allophone apprenant le français et maîtrisant les bases principales de la construction langagière française (niveau A2 minimum). Il propose des contenus adaptés aux besoins, apportant ainsi une réponse aux erreurs et difficultés les plus courantes. Les règles sont organisées par thème (noms, verbes, orthographe, etc.) et sont proposées avec une logique de progression, en français et en anglais. Une application mobile complémentaire gratuite (plus de 1000 exercices) permet de mettre en pratique les règles du livret, de suivre sa progression et de s'entrainer sur des points précis, selon les besoins.

Par Elise Peizerat
Chez Generation 5

|

Auteur

Elise Peizerat

Editeur

Generation 5

Genre

Français langue étrangère (FLE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mémo FLE (A2 à C1) par Elise Peizerat

Commenter ce livre

 

Mémo FLE (A2 à C1)

Elise Peizerat

Paru le 27/10/2025

128 pages

Generation 5

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362464164
9782362464164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.