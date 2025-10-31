Inscription
Roman francophone

Weekly

Canales juan Diaz, Juanjo Guarnido, Giovanni Rigano

Dustin, une fouine, vit à New-York avec sa grand-mère d'origine russe, Chana, dans un minuscule appartement et vivote en acceptant des petits boulots au plus grand désespoir de Chana. Fidèle croyante, elle décide d'aller voir la pasteure Lubansky, une brebis qui mène une croisade contre le mal incarné à ses yeux, par les publications destinées aux jeunes lecteurs : les comics... Le mari de la pasteure embauche Dustin dans un commerce "respectable" : une maison funéraire ! Résigné, Dustin décroche pourtant un autre job chez Proper Comics, dirigé par Venables, l'ennemi juré des Escadrons de la Vertu de la pasteure Lubansky. Malgré la menace de censure, Venables lui confie la réalisation d'un roman photo. De son côté Dustin comprend peu à peu que le commerce de M. Lubansky, surveillé par les services secrets, cache bien des secrets... .

Par Canales juan Diaz, Juanjo Guarnido, Giovanni Rigano
Dargaud

|

Auteur

Canales juan Diaz, Juanjo Guarnido, Giovanni Rigano

Editeur

Dargaud

Genre

Réalistes, contemporains

Weekly

Canales juan Diaz, Juanjo Guarnido, Giovanni Rigano

Paru le 31/10/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

9782205202212
