Le fonctionnement de la paie dans la fonction publique en France est régi par des règles spécifiques et en constante évolution. Structure du bulletin de paie simplifié, éléments de rémunération de base, primes et indemnités puis cotisations sociales, absences... autant d'éléments à vérifier chaque mois. Que vous soyez responsable ou gestionnaire de paie, débutant ou confirmé, cet ouvrage vous donne les clés de compréhension de la rémunération d'un agent public titulaire ou contractuel. L'autrice présente les fondamentaux de la paie de la fonction publique pour vous aider à maîtriser les règles de calcul et ainsi sécuriser vos processus. Des cas pratiques et exemples concrets vous permettront de vous entraîner progressivement jusqu'à pouvoir élaborer un bulletin de paie de A à Z !