Au coeur du Yin Yoga

Le guide complet pas à pas : plongez dans la pratique du Yin Yoga grâce à notre guide détaillé, conçu pour tous les niveaux, des débutants aux pratiquants expérimentés. Chaque posture est expliquée de manière simple et claire, avec des instructions étape par étape, pour vous permettre d'exécuter chaque asana correctement et d'en tirer tous les bienfaits. Le livre comprend : séquences complètes de Yin Yoga, avec des explications détaillées pour chaque mouvement. Des photographies explicatives montrant l'exécution correcte des postures. Un QR code qui vous dirigera vers des tutoriels vidéo, vous permettant de suivre chaque étape en temps réel avec l'instructeur. Chaque séance est conçue pour travailler en profondeur les tissus conjonctifs, améliorer la flexibilité et favoriser la relaxation mentale. Le QR code vous guide dans une expérience pratique et visuelle, vous soutenant tout au long de votre parcours.