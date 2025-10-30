Les sports d'hiver comme vous ne les avez jamais vus ! Les anecdotes les plus étonnantes sur les JO d'hiver, en version pop-up : un livre extraordinaire pour un rendez-vous sportif incontournable. Quand les Jeux Olympiques d'hiver ont-ils vu le jour ? Où se déroulera la prochaine édition ? Quels sont les sports les plus emblématiques de cette compétition ? Vous découvrirez toutes les réponses dans ce livre animé avec 8 fabuleux pop-ups, qui présente les disciplines phares et de nombreuses anecdotes surprenantes sur l'un des événements sportifs les plus spectaculaires et suivis au monde : les Jeux Olympiques d'hiver !