Après cinquante-cinq ans de carrière et plus de trois cents titres, le chanteur fait preuve d'une inspiration intacte. Nourrie de nombreux témoignages recueillis auprès des proches de l'artiste, cette biographie de référence dresse le portrait d'un artiste secret et exigeant, qui n'a jamais dévié de son cap : créer de belles mélodies populaires. " A part l'amour, il n'y a pas mieux sur terre que créer des mélodies et faire des chansons. " Créateur de tubes indémodables, Julien Clerc a façonné sans en avoir l'air un pan entier de notre patrimoine populaire. Après cinquante-cinq ans de carrière et plus de trois cents titres, son inspiration est restée intacte. Il a su composer avec les mutations profondes de l'industrie musicale, mais les nombreux courants qui ont traversé son demi-siècle n'ont en rien dénaturé son style, ni modifié son cap : créer de belles mélodies. Marqué par sa " double enfance " partagée entre son père haut fonctionnaire et sa mère d'origine antillaise, le jeune Paul-Alain Leclerc est un garçon réservé, désireux de se libérer de l'univers corseté de sa banlieue chic parisienne. C'est par la musique qu'il y parvient grâce à la rencontre décisive d'Etienne Roda-Gil, qui lui offre des textes puissants, très éloignés de la variété habituelle. Puis la comédie musicale Hair fait du jeune chanteur romantique aux cheveux bouclés une nouvelle idole des jeunes... Nourrie de nombreux témoignages, cette biographie dessine le portrait d'un artiste secret, mais contraint de s'exposer, d'un créateur infatigable, perfectionniste jusqu'à l'obsession, et d'un homme marqué par quelques grandes rencontres sentimentales, mais attaché plus que tout à ses proches.