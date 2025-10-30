Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Julien Clerc

Francis Lecompte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après cinquante-cinq ans de carrière et plus de trois cents titres, le chanteur fait preuve d'une inspiration intacte. Nourrie de nombreux témoignages recueillis auprès des proches de l'artiste, cette biographie de référence dresse le portrait d'un artiste secret et exigeant, qui n'a jamais dévié de son cap : créer de belles mélodies populaires. " A part l'amour, il n'y a pas mieux sur terre que créer des mélodies et faire des chansons. " Créateur de tubes indémodables, Julien Clerc a façonné sans en avoir l'air un pan entier de notre patrimoine populaire. Après cinquante-cinq ans de carrière et plus de trois cents titres, son inspiration est restée intacte. Il a su composer avec les mutations profondes de l'industrie musicale, mais les nombreux courants qui ont traversé son demi-siècle n'ont en rien dénaturé son style, ni modifié son cap : créer de belles mélodies. Marqué par sa " double enfance " partagée entre son père haut fonctionnaire et sa mère d'origine antillaise, le jeune Paul-Alain Leclerc est un garçon réservé, désireux de se libérer de l'univers corseté de sa banlieue chic parisienne. C'est par la musique qu'il y parvient grâce à la rencontre décisive d'Etienne Roda-Gil, qui lui offre des textes puissants, très éloignés de la variété habituelle. Puis la comédie musicale Hair fait du jeune chanteur romantique aux cheveux bouclés une nouvelle idole des jeunes... Nourrie de nombreux témoignages, cette biographie dessine le portrait d'un artiste secret, mais contraint de s'exposer, d'un créateur infatigable, perfectionniste jusqu'à l'obsession, et d'un homme marqué par quelques grandes rencontres sentimentales, mais attaché plus que tout à ses proches.

Par Francis Lecompte
Chez L'Archipel

|

Auteur

Francis Lecompte

Editeur

L'Archipel

Genre

Chanson française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Julien Clerc par Francis Lecompte

Commenter ce livre

 

Julien Clerc

Francis Lecompte

Paru le 30/10/2025

266 pages

L'Archipel

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809849370
9782809849370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.