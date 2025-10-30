Inscription
#Essais

Pasolini

Roberto Carnero, Sabine Mille, Stefano Palombari

ActuaLitté
A l'occasion des cinquante ans de la mort de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), un essai biographique accessible et complet sur la vie et l'oeuvre de l'un des intellectuels les plus importants du xxe siècle. L'introduction idéale à sa pensée et à sa riche production artistique (cinéma, poésie, romans, théâtre, essais, etc). Ostie, 2 novembre 1975. Le corps de Pier Paolo Pasolini gît sur la plage, massacré, supplicié. Cinquante ans plus tard, le mystère persiste : cet homme est-il mort d'avoir eu l'obsession de la vérité ? L'a-t-on assassiné parce qu'il désirait cette liberté " sans fin, douloureuse, incertaine, angoissante " pour lui-même et pour tous les intellectuels ? Pasolini a été si souvent étudié, condamné, célébré ; mais a-t-il seulement été compris dans toutes ses apparentes contradictions ? Des Ragazzi à Salò , Pasolini a fait du scandale et de la subversion le meilleur emploi, s'en prenant d'abord au fascisme mussolinien puis à cet autre fascisme nommé " société de consommation ". Ecrivain sans parti ni Eglise, rationaliste et poète se refusant à toute hypothèque idéologique, homosexuel vomissant l'hypocrisie de la bourgeoisie italienne, Pasolini est un astre solitaire, inclassable, incandescent, passé dans le ciel des hommes avec l'envie folle de les sauver. En retraçant la vie artistique et politique de celui qui fut peut-être le dernier intellectuel contemporain, Roberto Carnero révèle la profonde unité de son oeuvre et nous invite, sans chapelles ni censure, à découvrir Pasolini là où il fut le plus vivant : dans ses textes, ses films, ses combats. Et à comprendre pourquoi son héritage, aujourd'hui encore, demeure d'une impensable actualité.

Par Roberto Carnero, Sabine Mille, Stefano Palombari
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Roberto Carnero, Sabine Mille, Stefano Palombari

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Biographies

Pasolini

Roberto Carnero trad. Sabine Mille, Stefano Palombari

Paru le 30/10/2025

465 pages

Le Cherche Midi

23,00 €

9782749184173
