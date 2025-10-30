Inscription
#Bande dessinée

Le président est constipé

Sébastien Liebus

ActuaLitté
Un épisode de constipation du président russe précipite la Russie dans un abîme diplomatique et économique aux conséquences insoupçonnées. Panique au Kremlin : le président est " indisposé " par des difficultés gastriques. L'inquiétude règne. Son médecin personnel tente de comprendre. Empoisonnement ? Simple constipation passagère ? Très vite, le personnel politique et administratif autour du Président se sent menacé, à la fois par le soupçon et par les représailles. Le gouvernement, l'armée et l'ensemble de la société russes se trouvent ainsi concernés par un étrange jeu de domino auquel assiste, impuissant, Iossip Soloviev, le malheureux docteur du maître du Kremlin. Tandis que la place Rouge sombre dans l'hystérie et la peur, le redoutable espion Piötr Goliashenko part pour sa mission la plus périlleuse : passer à l'Ouest en vue de se procurer les seuls laxatifs qui puissent " débloquer " la situation. Sébastien Liebus nous livre ici une satire mordante des régimes autocratiques. Mais son sens du détail, son art de la situation comique vont encore plus loin : Le Président est constipé se lit aussi (et pas seulement aux cabinets) comme un conte féroce sur les dérives du pouvoir. A l'ère de Poutine, Trump et consorts, il n'est pas interdit d'entendre un écho très réaliste dans ce roman. On rit - beaucoup - mais pas seulement.

Par Sébastien Liebus
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Sébastien Liebus

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Humour

Le président est constipé

Sébastien Liebus

Paru le 06/11/2025

336 pages

Le Cherche Midi

18,50 €

9782749183145
