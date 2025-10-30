Rerum novarum est le grand texte du pontificat de Léon XIII, lui-même pape à une époque charnière dans l'histoire de l'Europe et de l'Eglise catholique. Dans le contexte de l'industrialisation croissante du continent et des changements sociaux majeurs qu'elle induit, cette encyclique appelle à plus de justice dans la répartition des richesses et à un équilibre entre les différents acteurs économiques. Ce texte établit aussi la légitimité de l'Eglise à aborder des sujets temporels et techniques, et pose les fondements de la doctrine sociale de l'Eglise catholique. Cette édition est enrichie d'une présentation de Philippe d'Iribarne, sociologue et économiste, ancien directeur de recherche au CNRS, auteur notamment d'Au-delà des fractures chrétiennes (Salvator, 2024).