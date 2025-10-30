Que nous apprend la sainteté de Saint Louis ? Elle nous apporte la preuve la plus éblouissante que lorsqu'un gouvernant est animé par l'intention de servir Dieu, plutôt que ses ambitions personnelles, les premiers bénéficiaires sont ses sujets. Louis XIV a fait construire le château de Versailles et François Ier le château de Chambord pour leur plus grande gloire valorisant ce que le génie humain pouvait faire de plus grandiose. Saint Louis a fait construire la modeste Sainte Chapelle, humble dans ses proportions mais fastueuse dans sa portée symbolique, pour la plus grande gloire de Dieu. Symbole de l'excellence humaine et de la justice chrétienne à travers les siècles et les frontières, le saint roi allait imprimer un souvenir impérissable dans l'esprit des peuples. Le 25 août, à l'Académie française, il était d'usage d'écouter un éloge du saint roi en assemblée. Cette tradition a duré près de cent ans et a permis d'écouter près de cent panégyriques exceptionnels du roi de France.