Histoire de Pierre de Terrail, Seigneur de Bayard

Pierre Terrail, seigneur de Bayard, sortait d'une vieille et noble famille du Dauphiné, plus riche de gloire que des biens de ce monde. Celui qui avait été surnommé le Chevalier sans peur et sans reproche, symbolise les valeurs de la chevalerie française de la fin du Moyen Age. Il combattra pendant les premières guerres d'Italie aux côtés des rois Charles VIII et Louis XII et sera nommé lieutenant général colonel du Dauphiné par François Ier avec qui il participera à la célèbre bataille de Marignan. Preux chevalier et cavalier hors pair, sa carrière atteint son apogée quand il s'enferme dans la ville de Mézières barrant ainsi la route de Paris aux troupes de l'empereur Charles Quint. A la suite de cet exploit, il reçut le collier de l'ordre du roi. Son médecin Champier disait de lui "qu'il aimait et craignait Dieu, jamais ne jurait ni ne blasphémait, et en toutes ses affaires et nécessités avait à lui seul son recours ".