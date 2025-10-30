Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Histoire de Pierre de Terrail, Seigneur de Bayard

Auguste Prudhomme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pierre Terrail, seigneur de Bayard, sortait d'une vieille et noble famille du Dauphiné, plus riche de gloire que des biens de ce monde. Celui qui avait été surnommé le Chevalier sans peur et sans reproche, symbolise les valeurs de la chevalerie française de la fin du Moyen Age. Il combattra pendant les premières guerres d'Italie aux côtés des rois Charles VIII et Louis XII et sera nommé lieutenant général colonel du Dauphiné par François Ier avec qui il participera à la célèbre bataille de Marignan. Preux chevalier et cavalier hors pair, sa carrière atteint son apogée quand il s'enferme dans la ville de Mézières barrant ainsi la route de Paris aux troupes de l'empereur Charles Quint. A la suite de cet exploit, il reçut le collier de l'ordre du roi. Son médecin Champier disait de lui "qu'il aimait et craignait Dieu, jamais ne jurait ni ne blasphémait, et en toutes ses affaires et nécessités avait à lui seul son recours ".

Par Auguste Prudhomme
Chez Editions Voxgallia

|

Auteur

Auguste Prudhomme

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de Pierre de Terrail, Seigneur de Bayard par Auguste Prudhomme

Commenter ce livre

 

Histoire de Pierre de Terrail, Seigneur de Bayard

Auguste Prudhomme

Paru le 30/10/2025

306 pages

Editions Voxgallia

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492953019
9782492953019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.