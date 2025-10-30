L'âme pirate

L'incroyable destin d'Anne Bonny, femme pirate d'exception. Jean-Marie Quéméner signe un nouveau roman d'aventure et nous présente l'incroyable destin d'Anne Bonny, femme pirate d'exception. Figure incontournable de la piraterie, elle est un symbole féminin d'indépendance, de force et de liberté. Pirate travestie redoutable, elle soumet les navires ennemis et les plus grands pirates tels que Barbe Noire, Rackam et Charles Vane. Mais comment une jeune fille illégitime irlandaise est-elle devenue une incontournable femme pirate ? C'est ce qu'explore Jean-Marie Quéméner dans ce roman d'aventure.