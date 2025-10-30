Inscription
#Imaginaire

La Révolte de Neptune

Scott Reintgen, Ariane Linstrumelle

Je ne suis plus Lunar Jones. Je suis le feu. La fureur. La guerre. Dread et moi avons sauvé Mars de la malédiction qui pesait sur elle. Maintenant, notre planète prospère. Nos terres sont fertiles, notre alliance avec la Terre se renforce. Ah et, accessoirement, je suis à la tête d'une véritable armée. En somme, tout baigne. La seule ombre au tableau, c'est Neptune, et ses habitants prêts à nous exterminer. Pourtant, leur première offensive contre nous est... ratée. Ils mijotent forcément quelque chose. Et mon petit doigt me dit que, si on ne découvre pas leur plan très vite, ils réduiront à néant tout ce que nous avons construit...

Par Scott Reintgen, Ariane Linstrumelle
Chez Saxo

|

Auteur

Scott Reintgen, Ariane Linstrumelle

Editeur

Saxo

Genre

Mondes fantastiques

La Révolte de Neptune

Scott Reintgen trad. Ariane Linstrumelle

Paru le 30/10/2025

384 pages

Saxo

17,90 €

9782385701437
