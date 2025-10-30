La Révolte de Neptune

Je ne suis plus Lunar Jones. Je suis le feu. La fureur. La guerre. Dread et moi avons sauvé Mars de la malédiction qui pesait sur elle. Maintenant, notre planète prospère. Nos terres sont fertiles, notre alliance avec la Terre se renforce. Ah et, accessoirement, je suis à la tête d'une véritable armée. En somme, tout baigne. La seule ombre au tableau, c'est Neptune, et ses habitants prêts à nous exterminer. Pourtant, leur première offensive contre nous est... ratée. Ils mijotent forcément quelque chose. Et mon petit doigt me dit que, si on ne découvre pas leur plan très vite, ils réduiront à néant tout ce que nous avons construit...