Vampeerz Tome 9

Dans Vampeerz, série mêlant habilement romance, action et horreur, suivez le quotidien d'une adolescente qui tombe amoureuse d'une vampire désirant mourir... Avec une narration fluide et juste ce qu'il faut de désinvolture, Akili propose une série particulièrement efficace. Après une confrontation avec la chef des Ghika, Aria se livre et raconte à ses amis sa rencontre avec Al-Khamil et la relation complexe qui les lie, entre amour et haine. Sous ses airs de petite fille inoffensive, la vampire sanguinaire prépare sa vengeance contre la reine des lilû. La bataille finale approche... Ichika saura-t-elle faire preuve du courage nécessaire pour mettre un terme au combat ?