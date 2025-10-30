Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Vampeerz Tome 9

Akili, Zack Ballan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans Vampeerz, série mêlant habilement romance, action et horreur, suivez le quotidien d'une adolescente qui tombe amoureuse d'une vampire désirant mourir... Avec une narration fluide et juste ce qu'il faut de désinvolture, Akili propose une série particulièrement efficace. Après une confrontation avec la chef des Ghika, Aria se livre et raconte à ses amis sa rencontre avec Al-Khamil et la relation complexe qui les lie, entre amour et haine. Sous ses airs de petite fille inoffensive, la vampire sanguinaire prépare sa vengeance contre la reine des lilû. La bataille finale approche... Ichika saura-t-elle faire preuve du courage nécessaire pour mettre un terme au combat ?

Par Akili, Zack Ballan
Chez Akata

|

Auteur

Akili, Zack Ballan

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vampeerz Tome 9 par Akili, Zack Ballan

Commenter ce livre

 

Vampeerz Tome 9

Akili trad. Zack Ballan

Paru le 30/10/2025

192 pages

Akata

8,05 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385690342
9782385690342
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.