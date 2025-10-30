Inscription
#Essais

Inclusion scolaire

Meryam Ennouamane Jouali

Ce guide est une réponse concrète aux défis de l'inclusion scolaire. Pensé comme une boîte à outils pratique, il propose des fiches claires par trouble ou besoin spécifique, des adaptations pédagogiques simples et efficaces, ainsi qu'un zoom approfondi sur les élèves allophones. Sans jargon ni théorie abstraite, il accompagne tous les professionnels de l'éducation sur le terrain. Enseigner à tous devient possible, avec humanité, clarté et sérénité.

Par Meryam Ennouamane Jouali
Chez Chronique Sociale

|

Auteur

Meryam Ennouamane Jouali

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Pédagogie

Inclusion scolaire

Meryam Ennouamane Jouali

Paru le 30/10/2025

96 pages

Chronique Sociale

12,00 €

9782385480646
