#Essais

Mon chapelet de Noël

Ephèse diffusion, Association Ephese

Ce chapelet original invite à méditer les grands moments de la venue du Sauveur, depuis l'Annonciation jusqu'à la Fuite en Egypte. Chaque grain est l'occasion de contempler un verset de l'Evangile, une méditation et une prière. Une manière vivante de prier en famille, seul ou en communauté pendant l'Avent et le temps de Noël. Deux manières de le prier : jour après jour, comme un itinéraire de l'Avent ou sur un chapelet classique, selon deux variantes expliquées dans le livret Un compagnon de prière original, simple et accessible. Un véritable chemin de prière pour accueillir Jésus dans la joie.

Chez Ephèse Diffusion

Prière et spiritualité

Paru le 30/10/2025

16 pages

Ephèse Diffusion

2,50 €

Scannez le code barre 9782370881816
9782370881816
