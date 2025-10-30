Dessins des Carrache

Au coeur du palais Farnèse, siège de l'Ambassade de France en Italie, un décor passe depuis son achèvement au tout début des années 1600, pour être l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la peinture occidentale, une chapelle Sixtine pour le XVIIe siècle et le modèle de bien des décors à travers l'Europe entière durant presque trois cents ans. Il s'agit de la galerie peinte par Annibale Carracci, son frère Agostino et leurs élèves. Pour permettre d'en apprécier l'immense beauté, le musée du Louvre va en quelque sorte déplacer la Galerie Farnèse à Paris en la remontant "façon puzzle" à l'aide du plus extraordinaire ensemble jamais rassemblé de dessins préparatoires à ce décor. Car si la Galerie Farnèse a tant suscité l'admiration et tant inspiré les artistes - de la Galerie des Glaces de Versailles, au foyer de l'Opéra Garnier - c'est tout autant pour la beauté de ses fresques que pour celle de ses dessins préparatoires. Jamais auparavant, pour aucun autre décor, l'on n'avait conservé autant de dessins, du croquis rapide esquissant les toutes premières idées de l'artiste, au grand carton de plusieurs mètres de côté, où le dessin est mis à l'échelle de la fresque. L'ouvrage permet aussi de toucher du doigt la personnalité attachante de son maître d'oeuvre principal : Annibale. La Galerie Farnèse constitue à n'en pas douter son chef-d'oeuvre, son dernier grand oeuvre, un modèle pour la postérité et une occasion permanente d'émerveillement pour tous ceux qui en admirent les fresques et les dessins. Elle signe à la fois un accomplissement sans pareil et incarne une tragédie : celle d'un artiste jeune encore, conduit à l'épuisement, qui ne peindra plus après elle et s'éteindra à son achèvement.