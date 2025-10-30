L'augmentation de l'intelligence animale fait émerger un prédateur marin hors-normes. Partout dans le monde, avec le dérèglement climatique, se produit un phénomène ahurissant : l'augmentation de l'intelligence animale. Sur terre, des termites construisent des cathédrales, engloutissent des villes entières. Et des abysses marins émergent des pieuvres gigantesques, capables de prendre l'apparence de n'importe quel objet ou être vivant. Pourquoi ces poulpes géants viennent-ils à la rencontre des humains ? Que signifient les étranges signaux lumineux qu'ils émettent ? Sur l'île Saint-Thomas, dans les Caraïbes, seule la biologiste Margot Klein, spécialiste du langage animal, est à même d'apporter une réponse. Mais le temps presse : les eaux montent. Comment leur parler, avant que leurs gigantesques tentacules ne se referment sur nous ? " Le réchauffement climatique, les manipulations génétiques ou les réflexions sur l'intelligence sont en toile de fond de ce roman mêlant science dure et fiction débridée. Un thriller futuriste. " Libération " Un thriller efficace et une réflexion écologiste sur les effets de l'activité humaine sur le monde animal. " Les Echos Egalement chez Pocket : la série Erectus (3 tomes).