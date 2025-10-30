Le paradis français

Redécouvrez la France. Ses merveilles et ses histoires, de la gloire de ses grandes heures au charme de son quotidien. Issue d'une famille turque, c'est avec ses yeux de française d'origine étrangère que Claire Koç nous raconte, à la plume et au pinceau, la France qu'elle aime. Le parcours d'émancipation de Claire Koç, loin d'être un long fleuve tranquille, a été semé d'embûches. "La France m'a élevée en faisant de moi une femme libre, je lui rends en retour toutes ces preuves d'amour". C'est donc au pays de Marianne et de Jeanne d'Arc qu'elle dédie cette ode joyeuse et poétique, et nous partageant son parcours initiatique à travers son regard affectueux qui découvre une culture à part : être français, c'est tout un art. Entre anecdotes tendres, traversée de paysages splendides, dégustation de plats locaux et intérêt pour l'Histoire de France, le tout sublimé par ses délicates aquarelles, Claire Koç nous rappelle que pour comprendre la France, il faut l'aimer, et que pour l'aimer, il faut la regarder. Plus de 120 aquarelles dialoguent avec les anecdotes, réflexions et histoires que Claire Koç nous partage au cours de cette promenade poétique. Une ode à l'esprit français, fait de panache, de tradition et d'élégance.