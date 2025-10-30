Inscription
#Essais

Carte d'inspiration créatrice Mission de vie

Marylène Coulombe

Pour connaître votre destinée, ouvrez cet oracle et laissez la magie opérer ! Bienvenue dans l'univers inspirant des cartes oracles consacrées à la découverte de votre mission de vie. Ce coffret a été conçu pour vous guider vers une connaissance approfondie de votre but terrestre. Chaque carte est une invitation à parcourir différentes facettes de votre destinée. Grâce à leur symbolisme riche et à leurs messages évocateurs, ces 44 cartes oracles accompagnées d'un livret d'interprétation vous permettront de vous connecter à votre intuition et de recevoir des conseils précieux. Elles vous appellent à plonger au plus profond de vous-même, à explorer vos passions, vos talents et vos aspirations les plus lumineuses, puis à réaliser votre mission de vie.

Chez Editeur Le Jour

|

Auteur

Editeur

Editeur Le Jour

Genre

Arts divinatoires

Paru le 30/10/2025

Editeur Le Jour

15,90 €

9782890449930
