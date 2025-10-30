Inscription
Rugby

Rugby

Alberto Bertolazzi, Marie-Yvonne Dulac, Contextus

ActuaLitté
L'histoire du rugby, l'un des sports les plus populaires au monde, retracée au travers des aventures amusantes, passionnantes et, parfois, inédites, de ses acteurs. Non seulement les plus célèbres, mais aussi ceux, moins connus, qui n'en ont pas moins laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de ce sport magnifique. Les moments les plus sensationnels et décisifs, des épisodes gravés dans l'imaginaire collectif et qui alimentent la passion pour cette discipline : le plus beau but jamais marqué, l'héroïsme du joueur qui a terminé le match avec une clavicule fracturée, les parties mémorables et les victoires imprévues des " équipes cendrillons ", la pénalité de 65 mètres, le drop qui a permis de remporter un mondial et celui qui a eu raison de l'apartheid, l'ailier que personne n'arrivait à plaquer et le demi d'ouverture qui a marqué plus de mille points dans sa carrière, etc. Dans chaque chapitre, de courtes fiches apportent des informations utiles pour comprendre le contexte du récit, accompagné de grandes photographies issues des meilleures archives spécialisées. Liens et QR codes permettent d'accéder à des vidéos en ligne qui renforcent l'intérêt de l'ouvrage.

Par Alberto Bertolazzi, Marie-Yvonne Dulac, Contextus
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Alberto Bertolazzi, Marie-Yvonne Dulac, Contextus

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Rugby

Rugby

Alberto Bertolazzi trad. Marie-Yvonne Dulac, Contextus

Paru le 30/10/2025

215 pages

Editions Nuinui

35,00 €

9782889756612
