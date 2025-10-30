Inscription
#Roman étranger

L'Eclatante Beauté de Sally

Elizabeth von Arnim, Paul Decottignies

En mars 2024, les éditions Arfuyen ont inauguré leur collection de fiction "Le Rouge & le Noir" par la traduction d'un roman inédit d'Elizabeth von Arnim, Un été en montagne, qui a permis de constater combien la magie de cette oeuvre reste intacte. Pour le 10e volume de la collection, quel meilleur choix que de proposer cet autre roman inédit en français (en anglais Introduction to Sally), plus ample et plus séduisant encore par sa fantaisie, sa finesse et son joyeux féminisme. "Tu devrais essayer de mieux cacher tes cheveux" , suggère à Sally son jeune époux. Mais elle : "Ca ne change rien. Les gens me regardent quand même". Sally est d'une beauté insolente, ravageuse, qui rend les hommes stupides. Elle n'en tire pas gloire : "Les gens commencent par "Oh, comme vous êtes belle" et finissent toujours en colère". Les compliments l'insupportent et elle est farouchement indépendante. Une telle beauté alliée à la lucidité est une malédiction. Brillante et ironique, Elizabeth von Arnim nous entraîne dans une folle cavalcade, jusqu'au point où l'époux doit s'interroger : "Sally, qu'il avait eu l'intention de façonner, était en train de le façonner lui. Ce qu'elle faisait de lui, c'était une marionnette. Oui. Rien que ça. Tous les maris sont-ils des marionnettes ? " Le personnage lumineux de Sally sert de révélateur à une galerie de personnages pittoresques comme un modèle réduit de la société, du "dessus du panier" d'une vieille aristocratie totalement déphasée aux banlieues cockney, sans ménager les préjugés et les prétentions des classes moyennes, qui ne parlent que de convenances et ne pensent qu'à l'argent.

Par Elizabeth von Arnim, Paul Decottignies
Chez Arfuyen

|

Auteur

Elizabeth von Arnim, Paul Decottignies

Editeur

Arfuyen

Genre

Littérature anglo-saxonne

L'Eclatante Beauté de Sally

Elizabeth von Arnim trad. Paul Decottignies

Paru le 30/10/2025

320 pages

Arfuyen

21,00 €

