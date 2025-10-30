Inscription
#Imaginaire

Zidane

Gérard Ejnès, Alexandre Fievée, Faro

La BD événement sur la légende du football ! Il était une fois, dans la cité de la Castellane à Marseille, un petit garçon d'origine algérienne prénommé Zinedine, que son très jeune âge n'empêchait pas, ballon au pied, de rivaliser avec les plus grands sur la place de la Tartane ou dans la cour de l'école. Il était déjà devenu Yazid puis Yaz. Un jour pas si lointain, il serait Zizou, l'un des meilleurs joueurs du monde, dont toute la France tomberait amoureuse le soir du 12 juillet 1998, au point de le rêver en président. De Marseille à Madrid en passant par Cannes, Bordeaux et Turin et bien sûr sous le maillot bleu de la France, vous partagerez dans ces pages le fabuleux parcours, souvent intime, d'un incomparable artiste dans un tourbillon d'émotions et de rires, parce que Zizou c'est fou.

Par Gérard Ejnès, Alexandre Fievée, Faro
Chez Jungle

|

Auteur

Gérard Ejnès, Alexandre Fievée, Faro

Editeur

Jungle

Genre

Divers

Zidane

Gérard Ejnès, Alexandre Fievée, Faro

Paru le 30/10/2025

193 pages

Jungle

20,00 €

9782822245111
