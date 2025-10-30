Inscription
Méditer avec Léon XIV

Xavier Lefebvre

ActuaLitté
Elu pape le jeudi 8 mai sous le nom significatif de Léon XIV, le cardinal Robert Francis Prévost n'est pas seulement un missionnaire qui a vécu une longue partie de sa vie au Pérou, un évêque de terrain avec une forte expérience pastorale et un fin connaisseur des évêques du monde entier, c'est également un homme de prière et d'intériorité. En bon fils de saint Augustin, il sait tout le prix d'une prière fondée le sens de la Parole de Dieu et l'unité et consacre beaucoup de temps en en début de journée à la prière personnelle. A partir d'extraits de discours, d'homélies et de méditations judicieusement choisis, le père Xavier Lefebvre nous aide sur ce chemin prière proposé sur une année avec le pape Léon XIV.

Par Xavier Lefebvre
Chez Salvator

|

Auteur

Xavier Lefebvre

Editeur

Salvator

Genre

Léon XIV

Méditer avec Léon XIV

Xavier Lefebvre

Paru le 13/11/2025

192 pages

Salvator

8,50 €

ActuaLitté
