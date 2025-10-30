Manuel d'éveil olfactif pour petits et grands

Donner l'envie, les connaissances et les outils concrets nécessaires à quiconque voudrait s'impliquer dans l'éducation olfactive et mettre en place des activités autour de l'odorat pour des enfants, en milieu scolaire, de la crèche à l'université, ou à la maison. L'écriture de ce manuel est née d'un constat : dans notre société, l'éveil sensoriel est centré de façon prépondérante sur la vue et l'ouïe. L'odorat est un sens en marge. Trop souvent ignorées, ses ressources sont pourtant immenses, à commencer par celle d'enrichir notre perception du monde qui nous entoure et d'entrer en connexion avec lui. Depuis la petite enfance, l'éveil de l'odorat facilite la socialisation, permet une meilleure connaissance de soi et constitue un levier des plus intéressants pour cultiver la sensibilité esthétique et émotionnelle. La recherche a également prouvé que la stimulation olfactive permet de renforcer notre mémoire et nos capacités cognitives en augmentant la plasticité cérébrale. Ainsi, son potentiel va bien au-delà des premières années de vie. Il constitue une opportunité de développement et contribue à façonner de futurs citoyens sensibles, ouverts, connectés à eux-mêmes et attentifs aux autres, comme à leur environnement. Notre conviction collective est qu'il est grand temps de réhabiliter l'odorat. Pour atteindre cette ambition, nous avons tous un rôle à jouer. Parents, grands-parents, professeurs des écoles, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants : ce livre a été conçu pour vous. Il est une invitation à prendre conscience qu'il est à la fois facile et accessible d'accompagner au quotidien un enfant dans l'éveil de l'odorat. Sa vocation est d'agir comme une impulsion, en donnant l'envie d'intégrer l'odorat dans les pratiques éducatives, à la maison lors d'activités ludiques, en classe durant des séquences pédagogiques ou même dans le cadre de réflexions structurantes de la part des politiques publiques. Ce projet a vu le jour grâce à l'engagement d'un collectif de passionnés : l'association Nez en Herbe qui a pour but d'intégrer l'éveil olfactif dans les programmes éducatifs, dès la crèche et l'école maternelle et de préparer nos enfants à une approche olfactive consciente du monde actuel et futur. Enseignants, chercheurs, parfumeurs, journalistes et spécialistes de l'odorat ont apporté leurs expertises respectives, enrichissant notre démarche commune d'une diversité de points de vue complémentaires. L'ouvrage rassemble des éclairages d'experts, des expériences personnelles concrètes et des fiches d'activités pratiques. Autant de contenus qui, nous l'espérons, permettront d'explorer et d'expérimenter la question de l'éveil olfactif.