#Roman francophone

La femme n'existe plus / Polar(e)

Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer

La femme n'existe plus Dans un futur proche, par la voie des urnes et quelques manigances, la dictature patriarcale est enfin passée du fantasme aux actes. Cependant certaines femmes sont entrées en résistance et entendent bien, depuis leur planque, libérer les femmes d'une exploitation qui enchaîne tout autant les hommes. Quand le Scum manifesto de Valerie Solanas rencontre Papy fait de la résistance. Polar(e) Une enquête policière autour de la disparition d'un jeune comédien, où les suspects sont éminents représentants comme petits comptables de la culture, et où l'on ne sait plus, sous la moustache de travers des flics et la perruque froissée des magistrats, qui joue un rôle ou joue sa vie, qui fait diversion ou "fait divers" . Un grand bouillon de mensonge servi avec le consentement des convives, où l'on trempe avec autant de dégoût que d'envie le doigt graisseux de la vérité.

Par Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer
Chez Esse que éditions

|

Auteur

Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Retrouver tous les articles sur La femme n'existe plus / Polar(e) par Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer

Commenter ce livre

 

La femme n'existe plus / Polar(e)

Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer

Paru le 30/10/2025

208 pages

Esse que éditions

18,00 €

9782487746121
