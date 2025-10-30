Inscription
#Polar

La disparition du Dr Winter

L. B. Hathaway, Emmanuelle Urien, Emmanuel Plisson

Le passé revient toujours toquer à la porte... mais jamais quand on s'y attend ! Cambridge, Noël 1922. Posie Parker s'est ménagé un espace dans son emploi du temps surchargé pour tenter d'élucider une sombre histoire de spectre revenu à la vie : le Dr William Winter, brillant médecin qu'elle a connu durant la Première Guerre mondiale, lorsqu'elle était bénévole à la Croix-Rouge, et qui est censé avoir perdu la vie dans le conflit, aurait été aperçu il y a peu par nulle autre que sa propre femme... L'affaire ne sera pas de tout repos : le passé de Posie la guette à chaque tournant de la vieille ville universitaire, et son enquête est jalonnée de fantômes, d'ombres et de secrets. En cherchant à découvrir ce qui est arrivé au Dr Winter, Posie se voit contrainte d'affronter ses propres souvenirs douloureux de la Grande Guerre. Et peut-être même de dévoiler certains secrets qu'elle-même ignorait... Mais jusqu'à quel point est-il avisé de fouiller le passé ? Le réveillon qui s'annonce sera-t-il un Noël de solitude et de désarroi... ou une autre issue est-elle possible ? Lecture idéale pour les fans d'Agatha Christie et de Downton Abbey, La Disparition du Dr Winter est le quatrième livre de la série des enquêtes de Posie Parker, mais peut être lu indépendamment des autres tomes.

Chez Eyrolles

Auteur

L. B. Hathaway, Emmanuelle Urien, Emmanuel Plisson

Editeur

Eyrolles

Genre

Romans policiers

La disparition du Dr Winter

L. B. Hathaway trad. Emmanuelle Urien, Emmanuel Plisson

Paru le 30/10/2025

256 pages

Eyrolles

19,90 €

9782416020582
