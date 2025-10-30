Les flâneries littéraires de Paris

Pour découvrir Paris, suivez les meilleurs guides de la capitale : ses écrivains ! Au fil des pages qu'ils ont consacrées à ses rues et à ses monuments, laissez-vous entraîner dans une promenade insolite à travers les siècles, les oeuvres et les genres. Quel amateur de littérature n'a jamais rêvé d'arpenter le pavé parisien en compagnie des écrivains, en les écoutant raconter leur ville à la manière de guides idéaux ? C'est ce que nous propose Gilles Schlesser : baguenauder, déambuler, boulevarder, flânocher, folâtrer, paresser, rôder, s'égarer, se balader dans les rues de la capitale, au fil des meilleures pages que lui ont réservées les auteurs, les illustres comme les moins connus, qu'ils en aient été les visiteurs d'un jour ou qu'ils en fussent des promeneurs impénitents. De telles flâneries nous entraînent à travers les siècles, les oeuvres et les genres : de Balzac à Queneau, de Diderot à Sagan, nous allons d'anecdotes en extraits savoureux avec pour unique boussole le plaisir. Et Paris, ville-monde, longtemps centre des arts et des lettres, capitale des exils littéraires, se redécouvre comme on ne l'a jamais lue.