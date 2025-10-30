A comme Arlempdes, site paysager remarquable de nature basaltique qui élève son village et son château à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la Loire ; B comme les Bombes volcaniques qui jonchent le sol de manière aléatoire, en particulier du côté de la chaîne des Puys ; (...) ; X comme XXL, en référence au gigantisme du volcan cantalien, dont les 2700 km2 font de lui le plus grand volcan d'Europe. Au fil des lettres de l'alphabet, les auteurs nos emmènent de mots en images au coeur de l'Auvergne volcanique.