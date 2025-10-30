Inscription
#Album jeunesse

Raconte-moi le froid

Ramona Kaulitzki, Tim McCanna, InTexte

ActuaLitté
Un album poétique et superbement illustré pour s'émerveiller devant la beauté de notre monde sous les climats froids. "Le froid est un matin scintillant de rosée, une toile teintée de nuances orangées. Le froid est un pré drapé de coton, un tronc d'arbre creux devenu maison. Un frisson qui nous parcourt le corps, aussitôt que nous mettons le nez dehors... Découvre dans ce livre quelques-uns des paysages les plus beaux et fascinants des climats froids du monde entier, ainsi que les créatures à poils, à plumes ou à écailles qui y habitent. Une merveilleuse célébration de la beauté de notre planète, et de la vie qui se fraye un chemin dans le froid. "

Par Ramona Kaulitzki, Tim McCanna, InTexte
Chez Kimane

|

Auteur

Ramona Kaulitzki, Tim McCanna, InTexte

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Raconte-moi le froid

Ramona Kaulitzki, Tim McCanna

Paru le 30/10/2025

40 pages

Kimane

14,95 €

ActuaLitté
9782383223917
