Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Guide éthologie cheval

Collectif, Thierry Lhermitte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Un guide vraiment clair et ludique" Cheval Magazine L'éthologie appliquée à l'équitation révolutionne la relation hommecheval. Ce guide, accessible et illustré, vous invite à découvrir les Savoirs 1 et 2 d'équitation éthologique pour comprendre, communiquer, et vous épanouir avec votre cheval, dans la compréhension de ses instincts. Vous apprendrez à observer et à interpréter le comportement du cheval pour mieux répondre à ses besoins. Vous découvrirez comment communiquer efficacement grâce à des techniques éprouvées, basées sur la posture, l'apprentissage et la compréhension des signaux. Enfin, vous pourrez construire la connexion par des exercices pratiques, du travail à pied à la gestion des situations stressantes. Enrichi d'exercices détaillés, ce livre s'adresse à tous les cavaliers, du débutant au confirmé, désireux de bâtir une relation harmonieuse et durable avec leur compagnon équin. Cavalière depuis plus de trente ans, Cécile de Vregille s'est formée auprès des plus grands noms de l'équitation éthologique, en France et aux Etats-Unis. Forte d'une expérience unique, de la compétition de haut niveau à la rééducation des chevaux, elle transmet aujourd'hui une approche globale et respectueuse du cheval à tous les cavaliers. Pour la découvrir : www. cdv-horsemanship. com Préface de Thierry Lhermitte

Par Collectif, Thierry Lhermitte
Chez Editions Casa

|

Auteur

Collectif, Thierry Lhermitte

Editeur

Editions Casa

Genre

Equitation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide éthologie cheval par Collectif, Thierry Lhermitte

Commenter ce livre

 

Guide éthologie cheval

Collectif, Thierry Lhermitte

Paru le 13/11/2025

144 pages

Editions Casa

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380585896
9782380585896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.