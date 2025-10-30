Guide éthologie cheval

"Un guide vraiment clair et ludique" Cheval Magazine L'éthologie appliquée à l'équitation révolutionne la relation hommecheval. Ce guide, accessible et illustré, vous invite à découvrir les Savoirs 1 et 2 d'équitation éthologique pour comprendre, communiquer, et vous épanouir avec votre cheval, dans la compréhension de ses instincts. Vous apprendrez à observer et à interpréter le comportement du cheval pour mieux répondre à ses besoins. Vous découvrirez comment communiquer efficacement grâce à des techniques éprouvées, basées sur la posture, l'apprentissage et la compréhension des signaux. Enfin, vous pourrez construire la connexion par des exercices pratiques, du travail à pied à la gestion des situations stressantes. Enrichi d'exercices détaillés, ce livre s'adresse à tous les cavaliers, du débutant au confirmé, désireux de bâtir une relation harmonieuse et durable avec leur compagnon équin. Cavalière depuis plus de trente ans, Cécile de Vregille s'est formée auprès des plus grands noms de l'équitation éthologique, en France et aux Etats-Unis. Forte d'une expérience unique, de la compétition de haut niveau à la rééducation des chevaux, elle transmet aujourd'hui une approche globale et respectueuse du cheval à tous les cavaliers. Pour la découvrir : www. cdv-horsemanship. com Préface de Thierry Lhermitte