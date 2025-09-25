Saint Yves de vérité et autres moyens d'appeler la mort

Comment attirer la mort sur quelqu'un ?? En Bretagne, jusqu'au début du XXe siècle, il existait différentes pratiques allant dans ce sens. Le grand folkloriste ­Anatole Le Braz (1859-1926), auteur de "La Légende de la mort chez les Bretons armoricains" et de "Au pays des pardons" , a rassemblé plusieurs témoignages sur les manières de "? vouer ? " quelqu'un, c'est-à-dire de le faire mourir. L'une de ces pratiques, en usage dans les environs de Tréguier (Côtes-d'Armor), consistait à demander à saint Yves de trancher entre deux adversaires ? : celui qui avait tort dépérissait et mourait dans le délai prescrit. Avec ces récits aussi saisissants que savoureux, Anatole Le Braz nous replonge dans des croyances disparues, aux confins de la superstition et de la religion.