Les plus belles citations et prières pour entrer dans le mystère de Noël et laisser dieu naître en soi

Vivre Noël, c'est bien plus que commémorer une naissance : c'est accueillir Dieu qui se fait petit, dans le silence et l'humilité, pour renaître intérieurement. A travers des citations de saints, papes et auteurs spirituels, et des prières méditatives, cet ouvrage invite chacun à entrer dans le mystère de l'Incarnation, à se laisser transformer, et à rayonner la paix de Noël dans sa propre vie. Une façon originale de méditer la Nativité en toute simplicité.