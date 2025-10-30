Inscription
#Essais

Les plus belles citations et prières pour entrer dans le mystère de Noël et laisser dieu naître en soi

Ephèse diffusion, Association Ephese

ActuaLitté
Vivre Noël, c'est bien plus que commémorer une naissance : c'est accueillir Dieu qui se fait petit, dans le silence et l'humilité, pour renaître intérieurement. A travers des citations de saints, papes et auteurs spirituels, et des prières méditatives, cet ouvrage invite chacun à entrer dans le mystère de l'Incarnation, à se laisser transformer, et à rayonner la paix de Noël dans sa propre vie. Une façon originale de méditer la Nativité en toute simplicité.

Chez Ephèse Diffusion

|

Auteur

Ephèse diffusion, Association Ephese

Editeur

Ephèse Diffusion

Genre

Prière et spiritualité

Paru le 30/10/2025

60 pages

Ephèse Diffusion

5,90 €

ActuaLitté
9782370881809
