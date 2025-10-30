Inscription
#Beaux livres

Bastberg

Gérard Leser, Sarah Eddy

Est-il possible de tomber amoureux d'un lieu et de chérir un lien sacré avec celui-ci ? La réponse est oui. Sarah Eddy est photographe depuis plus de dix ans, elle est également auteure-compositrice et écrivaine depuis plus de vingt ans. Durant ses années de lycée à Bouxwiller, elle découvre le Bastberg en allant souvent se promener "là-haut" avec ses camarades de l'époque. Puis, la vie l'éloigne durant quelques années. Quand elle revient s'installer non loin de Bouxwiller quelques années plus tard, elle retrouve le Bastberg et le redécouvre, tel un parcours initiatique. Elle capture au fil des saisons et des années, un grand nombre de photographies qu'elle partage à partir de 2015 sur la page Facebook "Bastberg Le Magnifique" avec ses abonnés "les enchanteresses et les enchanteurs" comme elle aime les nommer. En 2020, l'histoire prend un nouveau tournant pour la photographe, qui devient conservatrice bénévole du Bastberg pour le Conservatoire des espaces naturels d'Alsace. Retrouvez une sélection des plus belles photographies du Bastberg prises durant ces dic dernières années, agrémentée par des textes de l'historien et folkloriste Gérard Leser. Des empreintes du temps et de la magie de ce lieu, pour ne pas oublier de rêver et de toujours espérer des jours meilleurs...

ID Edition

Thèmes photo

Paru le 17/10/2025

96 pages

ID Edition

20,00 €

9782367013398
