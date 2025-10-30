Sophie Cuenot signe la première biographie illustrée d'un artiste engagé dont l'audace et la fantaisie ont marqué son oeuvre. Au-delà de l'émerveillement pour la nature et les montagnes, il fut l'un des premiers lanceurs d'alerte sur les dégradations subies, entre autres, par le milieu alpin. Disparu il y a plus de trente ans, cet artiste sagace et malicieux a laissé un héritage profond au-delà de ses célèbres aquarelles. Très tôt, il fut un lanceur d'alerte et, à travers toute son oeuvre, Samivel - Paul Gayet-Tancrède de son vrai nom - a célébré les montagnes tout en appelant à les protéger, sous peine de tout perdre, y compris nos propres chances de survie. Dessins, aquarelles, films, romans, photographies, il fut curieux de tout et généreux de son art qu'il mit au profit, entre autres, de la création du premier Parc national en Vanoise et de l'association Mountain Wilderness. Cette première biographie richement illustrée signée Sophie Cuenot, et dont l'iconographie a été assurée par Catherine Cuenot, est un hommage à l'homme, à l'artiste, à l'alpiniste, et à son chemin de vie engagé qui demeure une source d'inspiration salutaire pour chacun.