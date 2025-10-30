Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Samivel

Sophie Cuenot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sophie Cuenot signe la première biographie illustrée d'un artiste engagé dont l'audace et la fantaisie ont marqué son oeuvre. Au-delà de l'émerveillement pour la nature et les montagnes, il fut l'un des premiers lanceurs d'alerte sur les dégradations subies, entre autres, par le milieu alpin. Disparu il y a plus de trente ans, cet artiste sagace et malicieux a laissé un héritage profond au-delà de ses célèbres aquarelles. Très tôt, il fut un lanceur d'alerte et, à travers toute son oeuvre, Samivel - Paul Gayet-Tancrède de son vrai nom - a célébré les montagnes tout en appelant à les protéger, sous peine de tout perdre, y compris nos propres chances de survie. Dessins, aquarelles, films, romans, photographies, il fut curieux de tout et généreux de son art qu'il mit au profit, entre autres, de la création du premier Parc national en Vanoise et de l'association Mountain Wilderness. Cette première biographie richement illustrée signée Sophie Cuenot, et dont l'iconographie a été assurée par Catherine Cuenot, est un hommage à l'homme, à l'artiste, à l'alpiniste, et à son chemin de vie engagé qui demeure une source d'inspiration salutaire pour chacun.

Par Sophie Cuenot
Chez Editions Michel Guérin

|

Auteur

Sophie Cuenot

Editeur

Editions Michel Guérin

Genre

Essais biographiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Samivel par Sophie Cuenot

Commenter ce livre

 

Samivel

Sophie Cuenot

Paru le 30/10/2025

Editions Michel Guérin

56,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782352215707
9782352215707
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.