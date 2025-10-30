Où est Charlie ? L'ultime cherche et trouve

Un grand jeu d'observation et de rapidité pour tous les fans de Charlie ! Charlie a disparu. Dans ce jeu, entre amis ou en famille, suivez sa piste de scène en scène, grâce aux indices disséminés sur les cartes, afin d'être le premier à le retrouver ! Immergez-vous à Hollywood ou encore dans une époque lointaine avec les posters géants des scènes, et soyez le ou la plus rapide pour l'emporter. Mais attention à ne pas faire d'erreur, sous peine de tout perdre. Alors, prêts à jouer et à être le premier à... trouver Charlie ? Que le meilleur ou la meilleure gagne ! Pour 2 à 4 joueurs. Contenu de la boîte : 4 posters recto-verso, avec sur chaque face, une grande scène de Charlie. 400 cartes (50 par scène), de niveaux facile, moyen et difficile, rangées dans 8 enveloppes. 8 enveloppes, soit une par scène. 32 jetons. Des règles du jeu.