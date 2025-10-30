Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Marivaux penseur

Nicolas Fréry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marivaux penseur Les raisons du coeur Si l'originalité de Marivaux fut assez reconnue pour que le mot marivaudage soit forgé de son vivant, c'est au risque de cantonner son oeuvre à un badinage aussi spirituel que dépourvu de réelle profondeur. Ses journaux, son théâtre et ses romans célèbrent pourtant une conception personnelle de la philosophie : celle de l'esprit fin qui décompose les fausses évidences au profit d'une compréhension renouvelée de la vie intérieure. Cette pensée singulière, qui refuse le dogmatisme, se déploie à partir de ressources proprement littéraires : dispositifs expérimentaux, ouverture des possibles fictionnels, inventivité stylistique. L'abbé Prévost a ainsi applaudi en Marivaux un auteur qui "s'attache à développer aussi exactement les facultés du coeur que Descartes, Malebranche, celles de l'esprit", en "des termes et des figures aussi extraordinaires que ses découvertes". Cet ouvrage entend explorer la réflexion esthétique, morale, mais aussi politique et religieuse de Marivaux, à la lumière des projets philosophiques avec lesquels il dialogue - en particulier celui de Pascal. C'est ainsi que peut être appréciée, dans sa cohérence et sa densité insoupçonnées, la pensée d'un écrivain qui a défendu la dignité intellectuelle de la fiction et sa capacité à éclairer l'expérience plus profondément que la spéculation abstraite.

Par Nicolas Fréry
Chez CNRS

|

Auteur

Nicolas Fréry

Editeur

CNRS

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marivaux penseur par Nicolas Fréry

Commenter ce livre

 

Marivaux penseur

Nicolas Fréry

Paru le 30/10/2025

220 pages

CNRS

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271149817
9782271149817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.