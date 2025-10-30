Inscription
#Essais

Pedro Meca

Nicolas Clément

Contrebandier, militant, acteur pour Arrabal, soutien actif de l'ETA, fondateur d'associations pour les prostituées et les sans-domicile... et prêtre dominicain. C'est la vie flamboyante de Pedro Meca que nous raconte Clément Nicolas, celle d'un personnage atypique et d'un infatigable chrétien. Elevé en orphelin dans la pauvreté, Pedro Meca est confronté très tôt aux visages de la misère. Pendant plus de cinquante ans, il s'engage dans presque tous les combats, dans la rue et contre l'exclusion : squats, SDF, insertion par le travail, dignité dans la mort, remobilisation par le sport, accès à la culture pour tous, Noëls festifs pour les familles démunies... Son parcours singulier et la rude vie qu'il a menée nous laissent le portrait touchant d'un homme dévoué, d'un pasteur dont les multiples aventures trouvent leur unité dans une puissante foi en l'homme et en Dieu. En un temps où les diverses religions se font plus identitaires et plus rigides, où l'action sociale est fortement remise en question, l'itinéraire de Pedro Meca, dix ans après sa mort, résonne dans toute son actualité et nous propose un espoir tenace face aux injustices de la société. L'histoire passionnante et passionnée d'un homme qui a fait de sa vie son témoignage.

Chez Cerf

Auteur

Editeur

Genre

Témoins

Paru le 30/10/2025

296 pages

19,90 €

9782204174015
