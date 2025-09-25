Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée

Le Petit 365 Blagues de Toto

Millesima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
365 jours en compagnie de Toto, l'indétronable blagueurs des cours de récré ! Millesima est un nouveau label de papeterie développé au sein d'Edi8 en 2023. La gamme présente cette année 4 types de produit avec 35 titres qui verront le jour : 8 agendas scolaires 2023-2024, 10 agendas semainiers 2024 et 16 éphémérides 2024 petits et grands formats. Les éphémérides regroupent des thèmes indétrônables, comme les blagues de Toto et les blagues à la con, des thèmes incontournables et feel good, comme les pensées positives et les savoirs inutiles, des thématiques pour faire marcher ses méninges, comme les énigmes et améliorer son anglais et des thématiques inédites et fun en s'amusant avec les années 80.

Par Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Petit 365 Blagues de Toto par Millesima

Commenter ce livre

 

Le Petit 365 Blagues de Toto

Millesima

Paru le 25/09/2025

Millésima

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385430993
9782385430993
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.